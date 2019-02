هذه هي الخطوات السرية لإدارة أفضل فندق بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسعى الفنادق دوماً إلى التألق وتقديم التجربة المثالية والمميزة للزوار، للحصول على ثقتهم والتمركز على عرش الفنادق الأكثر فخامة وشهرة، ولكن فندق "Adare Manor"، قرر إغلاق أبوابه لمدة تصل إلى 18 شهراً، بهدف أعمال الترميم قبل افتتاحه مجدداً للزوار.

وعمل أكثر من 800 شخص خلال فترة الترميم على خطط الإصلاحات المختلفة في الفندق، بدءاً من بناء قاعة من الذهب، وانتقالاً إلى التفاصيل الصغيرة مثل تبديل الأرضيات.

ولحسن الحظ، أعطت ورشة الترميمات التي بلغ ثمنها ملايين الدولارات، نتيجة، إذ حاز الفندق في عام 2018، على لقب "فندق العام" بحسب "Virtuoso’s Best of the Best Awards".

ولكن، ما هي مميزات هذا الفندق وما هي الترميمات الأساسية التي طرأت عليه؟

تعتبر وجبات الطعام التي يقدمها الفندق مميزة وشهية للغاية، إذ بإمكان النزلاء تناول فطورهم في غرفة تشبه الغرف الموجودة في قصر "هوغوارتز" من فيلم "هاري بوتر" الشهير، كما أنه بإمكانهم أيضاً أن يتعلموا فن الصقارة القديم.

ويحرص العاملون والموظفون في الفندق على تقديم ذكريات استثنائية ومميزة للنزلاء، إذ يعمل أكثر من 500 موظف على تلبية احتياجات النزيل، ودائماً ما يعطي المدير العام للفندق بول هيري، تعليمات لموظفيه بجعل كل تجربة في الفندق مميزة بنظر الضيوف.

ومن ضمن اللمسات الجميلة التي يقدمها الفندق إلى زواره، يقوم الموظفون بإيجاد صورة لضيوفهم في حال إقامتهم في الفندق، للاحتفال بعيد زواجهم ووضعها في الغرفة، كما يحرص هؤلاء على التقاط الصور للثنائي الذي ينظم حفل زفافه في الفندق، ووضعها في غرفتهم أيضاً.

ويقوم طاقم الطهاة بالحرص على تقديم الأطعمة الشهية والطازجة للضيوف، إذ يتعامل الفندق مع أكثر من 100 مورد للمنتجات الغذائية من حول إيرلندا لتقديم الوجبات المثالية، في المطاعم الأربعة التي يتضمنها بالفندق.

ويُعد مطعم "The Oak Room" خياراً فاخراً لتناول الطعام في الفندق، إذ تم تكليف فنانين محليين بتصميم لوحات خشبية وخزفية بحسب الطلب، مع بعض المواد القادمة من غابات الفندق الخاصة لتزيين المطعم.

ويملك الفندق أيضاً ملعب غولف تبلغ مساحته 845 فداناً. وقال هيري إن هنالك أكثر من "50 موظفاً يعملون على إبقاء المساحات الخضراء والعشب في حالة جيدة"، كما أُضيفت تقنية "SubAir" لتجفيف العشب من مياه الأمطار.

وبإمكان الزوار التمتع أيضاً بجلسات تدليك أيرلاندية مميزة في منتجع الفندق الصحي، الذي يعتبر واحداً من 11 فندقاً لمنح علاجات من علامة "لا مير".