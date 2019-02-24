لأول مرة بعد 35 عاماً.. الوشق العربي يظهر في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شوهد الوشق العربي لآخر مرة في أبوظبي خلال فترة الثمانينات. والآن، عاود هذا الحيوان الظهور لأول مرة منذ 35 عاماً!

وأعلنت هيئة البيئة – أبوظبي تسجيل مشاهدة الوشق العربي في منطقة جبل حفيت بمدينة العين، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن هذا الحيوان شوهد لآخر مرة في إمارة أبوظبي عام 1984.

والتقطت صور "القط الرملي"، كما وصفته هيئة البيئة – أبوظبي، من خلال شبكة كاميرات مراقبة تتواجد من أجل "دراسة وتتبع الموائل الحرجة والحساسة بيئياً والمناطق المحمية في إمارة أبوظبي"، وفقاً لما نشرته الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر".

والوشق العربي عبارة عن حيوان متوسط الحجم ومن فصيلة السنوريات، وهو يتميز بلونه الرملي، إضافةً إلى أذنيه السوداوتين، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.

ورغم أن الوشق العربي يُعرف بكونه من الحيوانات التي تنشط خلال الليل، إلا أن الهيئة استطاعت التقاط صورة نهارية وأخرى ليلية له، بحسب ما ذكرت الوكالة.

كما أشارت الوكالة إلى أن وجود الوشق العربي أصبح نادراً بشكل متزايد بسبب ممارسات صيده غير المشروع، إضافةً إلى تدمير مواطن هذا الحيوان.

وسبق أن تم الإعلان عن انقراض الوشق العربي من خلال القائمة الحمراء للأنواع الرئيسية في أبوظبي لعدم توفر سجلات سابقة له في الماضي القريب، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، ولكن ستواصل هيئة البيئة جمع المزيد عن المعلومات عنه في ظل هذا التطور.