الكويت تكسر رقمين قياسيين احتفالاً بعيدها الوطني..ما هما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ترفرف أعلام الكويت اليوم في شوارع البلاد، احتفالاً بالعيد الوطني الـ 58، إذ احتفلت بعض الجهات الكويتية بهذا اليوم، بكسر رقمين قياسيين جديدين خلال شهر فبراير/ شباط 2019.

وكان موقع غينيس قد أعلن عن تحقيق جامعة "الشرق الأوسط الأمريكية" بالكويت رقماً قياسياً، بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2019، "بإنشاء أكبر لوحة فسيفسائية من القمصان لتشكيل علم"، إذ صمم طلاب الجامعة "5160 قميصاً" وشكلوا منها العلم الكويتي الذي وصلت مساحته إلى "1570.55 متراً مربعاً".

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الثاني، فاستطاعت الكويت، بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2019، جمع أكبر عدد من الناس الذين يحملون الرايات، إذ "بلغ طول العلم 2019 متراً، ووصل عدد المشاركين في حمل الراية إلى 3795 شخصاً"، بحسب موقع غينيس الرسمي.