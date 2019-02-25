اليوغا على العمود في الهند..هل هذه آخر صيحات "التأمل"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المنزل إلى الشاطئ، وصولاً إلى أعالي الجبال، يمكن للمرء حمل بساط اليوغا الخاص به، وممارسة رياضة اليوغا في شتّى الأماكن. ولكن، هل سبق أن سمعت بأحد يقوم بممارسة اليوغا على عمود؟ قد يبدو هذا الأمر غريباً، ولكن لدى ممارستك لرياضة "مالاخامب" الهندية، لن تحتاج سوى إلى عمود!

واستضافت العاصمة المالية للهند، مدينة مومباي، مؤخراً بطولة "مالاخامب" العالمية، أو " Mallakhamb World Championship"، خلال شهر فبراير/شباط.

ولمن لم يسمع عنها من قبل، فإن رياضة "مالاخامب" تُشبه رياضة الجمباز.

وفي هذه البطولة، يتحدى المتسابقون الجاذبية خلال ممارستهم لحركات اليوغا بليونة، ليقوموا بمختلف الوضعيات حول عمود خشبي.

ونشأت "مالاخامب" في غرب الهند في القرن الـ12. وغالباً، ما تُوصف بـ"اليوغا على العمود".

وشارك حوالي 100 متسابق من 15 دولة مختلفة في هذه البطولة.