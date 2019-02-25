ميغان ماركل تتزين بالحنة على الطريقة المغربية.. فكيف بدت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كجزء من جولتها في المغرب برفقة زوجها، الأمير هاري، سنحت لميغان ماركل فرصة الاطلاع على تقاليد الشعب المغربي، وأن تكون جزءاً منها أيضاً، فما الذي فعلته خلال وقتها في المغرب؟

وتهدف جولة دوق ودوقة ساسكس، التي تستمر لـ3 أيام، إلى توثيق العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب.

ويستضيف الملك محمد السادس الثنائي، كما أنه تم استقبالهما من قبل ولي عهد المغرب، الأمير مولاي الحسن، في قصر الضيافة في الرباط.

وتم تقديم التمر والحليب لهما، إضافةً إلى ماء الزهر، وهي تقاليد تُوجد عادةً في حفلات الزفاف المغربية.

وتمحورت زيارتهما حول تمكين المرأة، إذ زار الثنائي مدرسة داخلية للبنات في جبال الأطلس.

وأشار قصر كينسينغتون عبر "تويتر" أن الجولة ستعرض "العمل الذي يتم القيام به من أجل تعزيز تعليم الفتيات، وتمكين الشباب، ودعم الأطفال".

وقام الدوق والدوقة بزيارة مدينة أسني يوم الأحد، حيث قابلوا طلبة من مدرسة محلية، وتعلموا فيها عن المؤسسة المغربية غير الحكومية، "التعليم للجميع"، التي تبني مدارس داخلية للفتيات التي تتراوح أعمارهن من 12 إلى 18 عاماً.

وخلال تواجدهما في المؤسسة، تم استقبال الثنائي "بالزغاريد والأهازيج الشعبية"، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء).

وبعد أن قابلت الدوقة مؤسس جمعية "التعليم للجميع"، مايكل ماك هوغو، تمت دعوة ماركل إلى المشاركة في جلسة لنقش الحناء على الطريقة المغربية التقليدية، وقامت فتاة بوضع الحنة على يدها بينما كان الأمير هاري يجلس بجوارها.

ويمكن رؤية نقوش الحناء على يد ماركل بعد إكمالها لأنشطتها برفقة الأمير هاري، وحضورهما لحفل استقبال استضافه سفير بريطانيا بالمغرب.