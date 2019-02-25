أبهر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي..هل هذا هو أسرع طفل في العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وقت سابق من شباط/فبراير الحالي، أثار رودولف إنغرام ضجةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول مقطع فيديو له، وهو يسحق خصومه في سباق مسافته 100 متر!

وفاجأ الطفل الأمريكي رودولف إنغرام، الذي يُلقب بـ"Blaze the Great"، المتفرجين عندما قام بإنهاء سباق 100 متر في غضون 13.48 فقط.

ولم تُدهش سرعته الجمهور فقط، إذ تم تداول مقطع الفيديو لإنغرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتقدم بسرعة تاركاً المتنافسين الآخرين خلفه، ما جعل البعض يصفه بأنه "أسرع طفل في العالم".

كما تمت مقارنته بالرياضي الجامايكي الملقب بـ"أسرع رجل في العالم"، يوسين بولت، والذي حطم الرقم القياسي لسباق مسافة 100 متر في بطولة العالم في ألمانيا في أغسطس/آب 2009، وسجل 9.58 ثانية.

ورغم صغر عمره، إلا أن الطفل أصبح مشهوراً، إذ أصبح لديه الآن أكثر من 480 ألف متابع لحسابه على موقع "إنستغرام".

ولا تقتصر سرعته على عالم السباقات فقط، فهو يُعد نجماً في عالم كرة القدم الأمريكية أيضاً.

ولاحظ مواهبه مثلاً فريق "تامبا باي بوكانيرز"، الذي قام بدعوته للتدرّب معهم العام الماضي.

وفيما يلي، بعض التغريدات على "تويتر" والتي أشادت بقدرات إنغرام.