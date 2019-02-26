أصل وفصل... من هو المخترع الحقيقي للكفتة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- البعض يحضرها على شكل كرات، والبعض الآخر يحضرها على شكل أصابع طويلة. قد نأكلها مع الخضراوات، وقد نكتفي بصلصة الطماطم فقط.

في الدول العربية تعرف بأسماء مختلفة، منها الكفتة وداوود باشا وغيرها.

وبالحديث عن داود باشا، فهناك بالتحديد قصة طريفة حدثت في قديم الزمان، فوفقا للمصادر التاريخية، حضر هذا الطبق للمرة الأولى في عهد العثمانيين وبالتحديد في عهد الوالي العثماني داود باشا، الذي كان يحب الطبق كثيرا ويأكله باستمرار.

وفي أحد الأيام أخطأ الطاهي في مقادير الطبق، فلم تعجب الوالي، الذي عاقب الطاهي، ومن هنا سميت بداود باشا.

ويقال إن الطهاة كانوا سابقا يضعون خاتما من الفضة داخل حبات الكفتة، ومن يجده يكون صاحب حظ وفير.