بحفل شاي ملكي.. هكذا اختتم الأمير هاري وميغان جولتهما بالمغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد جولةٍ دامت 3 أيام، اختتم الأمير هاري وميغان ماركل جولتهما في المغرب، يوم الإثنين. ولكن، هل هناك طريقة أفضل لإنهاء زيارة ملكية من حضور حفل شاي ملكي؟

وبعد 3 أيام مليئة بمختلف المحطات في المغرب، أنهى دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، جولتهما من خلال حضور حفل شاي ملكي أقامه الملك محمد السادس على شرفهما.

وأُقيم الحفل بحضور ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، إضافةً إلى الأميرة لالة مريم والأميرة لالة حسناء، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية (وكالة المغرب العربي للأنباء).

وخلال هذه المناسبة، التي اتخذت مكاناً لها في الإقامة الملكية بمدينة سلا، سلّم الأمير هاري وماركل رسالةً خطية من الملكة إليزابيث الثانية إلى الملك محمد السادس، وفقاً لما أشار إليه قصر كينسينغتون عبر "إنستغرام".

وفي اليوم ذاته، كان الثنائي قد زار النادي الملكي للفروسية، الذي يوفر العلاج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الخيول، وفقاً لما ذكره قصر كينسينغتون عبر "تويتر".

وإضافةً إلى ذلك، قام الثنائي بالمشاركة في فعالية طهي مع أطفال من خلفيات محرومة، برفقة الطاهي الحائز على جوائز، موها فيدال، الذي يُعرف بإعادة ابتكاره للأطباق المغربية، وفقاً لقصر كينسينغتون.

وقام الدوق والدوقة أيضاً بالاستمتاع بجولةٍ بين نباتات وزهور الحدائق الأندلسية، كما أنهما قابلا الحرفيين المحليين وتفقدا بعضاً من منتجاتهما اليدوية.