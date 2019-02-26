بعد حفل "أسطوري" بالسعودية.. تامر حسني يؤدي مناسك العمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، لم يفوت الفنان المصري، تامر حسني، فرصة زيارة الحرم المكي لأداء مناسك العمرة!

وأحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً وسط حضور جماهيري كبير في مارينا البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مساء الجمعة.

ولم يمتلئ موقع الحفل بصوت حسني فقط، حيث اختلطت معه أصوات الجماهير الحماسية، خلال ترديد كلمات أغنياته.

وبعد إحياء الحفل، لم يفت المغني فرصة زيارة الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، إذ نشر اليم صوراً له على حسابه الخاص في "إنستغرام" و"فيسبوك" وهو في الحرم المكي.

وتبين المغني وهو يبتسم أمام الكعبة مرتدياً ملابس الحج والعمرة، كما صاحبت الصورة تعليقاً له عبر فيه عن امتنانه لاستطاعته القيام بمناسك العمرة، إضافةً لتمنيه من أن يتمكن كل من يرغب بأدائها بالقيام بها أيضاً.

واستمر الحفل الذي أحياه حسني إلى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي. وتوجه الفنان لتقديم الشكر للجمهور السعودي خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، فقال: "حفل أسطوري آخر بكل المعاني في جده. شكراً جماهير السعودية العظيمة".

كما وعدهم الفنان بإحياء حفلات أخرى في الرياض بالمستقبل.

ويُجدر بالذكر، أن حسني طرح مؤخراً أحدث فيديو كليب غنائي له عنوانه "ناسيني ليه"، والذي حقق نسبة مشاهدة "غير مسبوقة"، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وحصل الفيديو على أكثر من 10 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط، وفقاً للحساب الرسمي لحسني على "إنستغرام".