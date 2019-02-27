دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يسافر المسؤولون الكبار ورؤساء الدول، باستمرار للقاء نظرائهم والعمل على مهامهم السياسية والدبلوماسية، ولكن ما مميزات الفنادق التي تقيم فيها تلك الشخصيات؟

واختار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن يقيم في فندق "ميليا هانوي" أثناء فترة اجتماعه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالعاصمة الفيتنامية، هانوي.

ويتكون الفندق من فئة 5 نجوم، من 21 طابقاً و300 و6 غرف، كما أنه يقع أيضاً في قلب المدينة التاريخية وعلى بعد بضعة أمتار من بحيرة هوان كيم و"Government Guest House" وفندق "Sofitel Legend Metropole"، وكلها من المواقع التي يمكن أن تُنظم فيها القمة، التي تجمع بين الشخصيتين السياسيتين.

ويتضمن "ميليا هانوي" العديد من خيارات الغرف المختلفة مثل: غرفة ديلوكس الأساسية وجناح "Level"، الذي تبلغ مساحته 68 متراً مربعاً، ويحتوي على غرفة معيشة منفصلة وصالة تنفيذية، كما يتضمن الفندق أيضاً جناح جراند واحد، تصل مساحته إلى 135 متراً مربعاً.

ومن الممكن لزعيم كوريا الشمالية أن يكون قد أقام في الجناح الرئاسي التابع للفندق، والذي تصل مساحته إلى 185 متراً مربعاً، ويطل على البحيرة الشهيرة للمدينة والنهر الأحمر، إذ يتضمن الجناح الموجود في الطابق 22، غرفة كبيرة، وصالة معيشة، وغرفة طعام، ومساحة للعمل.

أما فيما يتعلق بالمطاعم، فيتضمن الفندق مطعمين رئيسيين وصالتين، حيث يقدم مطعم "إلباتيو" مأكولات عالمية، بينما يقدم مطعم "إلأوريانتل" أطعمة فياتنامية وتايلاندية.

وبإمكان زوار الفندق التمتع ببعض النشاطات، مثل التوجه إلى الصالة الرياضية، أو المسبح الخارجي، أو المنتجع الصحي، التابع للفندق.

ورغم أن فندق "ذا ميليا" من فئة 5 نجوم، إلا أنه ليس بفخامة فندق "St.Regis"، الذي أقام فيه زعيم كوريا الشمالية، في عام 2018، خلال قمة سنغافورة.