دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يخشى البعض من أن تكون غرفة الفندق التي يقيمون بها غير نظيفة، لذا يطلبون من عاملي التنظيف في الفندق تغيير ملاءات السرير مراراً وتكراراً، أو تنظيف غرفة الفندق مرة أخرى.

وكان توم يانغ وزوجته، سيسيليا، يستعدان لقضاء إجازتهما في أحد الفنادق، ولكن بدلاً من فتح باب الغرفة لإيجاد غرفة نظيفة، شعرا بالمفاجأة بالفوضى العارمة، وقلة نظافة المكان، لذا بدأ الشريكان بالقيام بأبحاث أولية، ووجدا دراسة نشرتها جامعة هيوستن في عام 2012، قام باحثون فيها بفحص 19 مساحة في غرف الفنادق بحثاً عن البكتيريا.

وقام الثنائي بابتكار روبوت "CleanseBot"، الذي يعمل على التنظيف باستخدام أشعة "UV-C"، بعد العمل مع فريق من المهندسين والمصممين. وتختلف آلة التنظيف هذه عن غيرها من الآلات في أسلوب التنظيف المتبع، إذ لا تعمل على امتصاص الأوساخ، بل على استخدام الأشعة ما فوق البنفسجية للقيام بالمهمة.

ويزن الجهاز 320 غراماً فقط، لذا من السهل حمله أثناء السفر، كما أنه يأتي مع شاحن محمول، وحقيبة حمل مخصصة. وتستغرق عملية الشحن 4 ساعات لتستطيع الآلة، التي تملك 18 جهازاً للاستشعار، على العمل لمدة 3 ساعات كاملة.