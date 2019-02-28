دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بينما يعمل الممثل الإيرلندي الشهير بيرس بروسنان على تصوير فيلم جديد، اسمه "The Misfits"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حرص بدوره على أن يستغل فرصة الاستمتاع بجمال مدينة دبي.. فماذا فعل؟

ويبدو أن الممثل الإيرلندي، والذي عُرف بتأديته لدور شخصية جيمس بوند، يستمتع بوقته في المدينة، ولم يتردد طبعاً في مشاركة هذه الأجواء الجميلة مع متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك بروسنان مقطع فيديو طريف عبر حسابة الرسمي على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه وهو يحتسي كوباً من القهوة، مرفقاً إياه بتعليق "صباح الخير جميعاً.. نعم! طلبت فنجاناً من القهوة وحصلت على نفسي".

ونال هذا المقطع إعجاب العديد من الأشخاص، إلى درجة أن بعضهم لم يتمكن من التوقف عن متابعة الفيديو، قائلين "لا أعلم ما هو الأكثر روعة، ردة فعلك أم فنجان القهوة".

ويُشار إلى أن الممثل الإيرلندي قد شارك متابعيه أيضاً ببعض من الصور أثناء تصويره لفيلم "The Misfits"، إذ ظهر بلباس تقليدي وهو يجلس على جمل في صحراء دبي، معلقاً "صديقي الجديد تشاك!".

وبعيداً عن أجواء التصوير، حرص بروسنان على زيارة متحف اللوفر خلال فترة مكوثه في العاصمة أبوظبي، الذي وصفه بأنه "تحفة فنية من تصميم جان نوفيل".

ولا يعد فيلم "The Misfits" الوحيد الذي صُور في أبوظبي مؤخراً، إذ تم تصوير فيلم "Six Underground"، الذي شارك فيه الممثل رايان رينولدز، في المدينة أيضاً.