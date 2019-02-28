دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتل أخبار اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية، هانوي، عناوين الأخبار، ولكن أين أُقيمت القمة التي جمعت بينهما، وما المميزات التي يتمتع بها المكان؟

واستمتعت الشخصيتان السياسيتان بوجبة عشاء في فندق "Sofitel Legend Metrople" الذي يستضيف القمة، ضمت خليطاً من الأطعمة الغربية والكورية المحضرة من قبل طهاة الفندق، وطهاة كوريين من الخارج، يوم الأربعاء.

وبحسب مصادر قريبة من الجهة المنظمة للقمة، ضمت لائحة الطعام عدداً من المأكولات المتنوعة من ضمنها: كوكتيل الروبيان، وأوراق الرومين والأفوكادو والأعشاب، وقالب حلوى "Chocolate Lava".

ويتميز الفندق المؤلف من 364 غرفة، بجمال ساحر من حقبة الاستعمار الفرنسي، إذ كان في السابق مقر الحاكم الفرنسي للمنطقة الشمالية لفيتنام، كما يقع أيضاً في موقع استراتيجي بالقرب من دار أوبرا هانوي، وكاتدرائية القديس يوسف.

واُفتتح الفندق في عام 1901، حيث كانت الشخصيات البارزة آنذاك تقوم بزيارة مطعم الفندق الواقع على جانب الشارع للتمتع بسحر المكان، كما أقامت شخصيات مهمة مثل الكوميدي شارلي شابلن، والكاتب غراهام غرين في الفندق في السابق.

ويضم فندق "Metrople" جناحاً تاريخياً بإمكان الضيوف فيه السفر عبر الزمن، من خلال المكوث في الغرفة التي يحيطها الأثاث المحفوظ، والمفروشات الحريرية. أما فيما يتعلق بالمطاعم، فيستطيع زوار الفندق التمتع ببعض المطاعم الفرنسية الراقية.

ويحتوي الفندق أيضاً على مخبأ تحت الأرض، حيث يمكن للزوار في الفندق التجول فيه، إذ وبحسب مؤرخي الفندق، كان المخبأ قد حمى الضيوف سابقاً من الغارات الجوية أثناء حرب فيتنام، بما في ذلك مشاهير مثل جوان بايز، وجين فوندا.