بـ4 طرق مبسّطة تنال جنسية تركيا.. كيف تجذب تركيا العالم لها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أضافت السلطات التركية في الآونة الأخيرة، بندا جديدا يمكن المستثمرين من نيل الجنسية التركية والإقامة بصورة دائمة في البلاد، وذلك ضمن مجموعة قوانين سنتها لجذب رؤوس الأموال.

ولكن الأمر لا يقتصر على أصحاب رؤوس الأموال وحسب، حيث ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، فإن هناك أربع طرق يمكن للفرد من خلالها الحصول على الجنسية التركية، وهي كالتالي:

- الإقامة مع إذن العمل لخمس سنوات متواصلة.

- بعد 3 سنوات من الزواج من مواطن أو مواطنة تركية.

- الجنسية الاستثنائية التي تُمنح في حالات خاصة جدا.

- الاستثمار الاقتصادي بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار ولمدة 3 سنوات.

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وذكر تقرير الاناضول أن "القوانين المفروضة على طرق الحصول على الجنسية التركية تطبق على جميع الأجانب، وهي محددة بعدة حالات، ومؤخرا أضيفت لها الامتيازات المتعلقة بالاستثمار الاقتصادي، وخاصة في مجال العقارات".

ولفت التقرير إلى أن " التقدم، الذي تشهده البلاد، بمختلف المجالات، ساهم في جذب الباحثين عن الأمان، وخاصة من المنطقة العربية والشرق الأوسط.. وتعاطت السلطات التركية مع تلك التطلعات بمنح الجنسية لمن يستحقها ويحقق فيها معايير معينة".