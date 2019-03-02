من الأشجار إلى موائدكم… هكذا يستخرج زيت الزيتون خطوة بخطوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — لا يفارق المطبخ العربي، ويعتبر مكونا رئيسيا للعديد من الأطباق الشهيرة، ولكن هل تعرفون كيف يستخلص زيت الزيتون؟

بعد قطف ثمار الزيتون يتم تفريغها في أحواض كبيرة، ومن ثم ينقل الزيتون على الحزام المتحرك داخل الماكينة استعداد لعصره.

وبعدها تبدأ عملية تنظيف حبات الزيتون من ورق الشجر، ويتم غسلها بالماء للمرة الثانية للتخلص من الغبار والشوائب الدقيقة.

بعدها، يطحن الزيتون لإخراج الزيت منه، ثم يتم فصل الماء عن الزيت، ليبدأ الزيت بالخروج.

وفي المرحلة الأخيرة، يعبأ زيت الزيتون ليكون جاهزا للاستخدام.

فما هي الأطباق التي تستخدمون زيت الزيتون بكثرة فيها؟