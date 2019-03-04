للمرة الثالثة.. نور الشربيني تتربع على عرش بطولة العالم للاسكواش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد 8 أيام من الإثارة، حازت مصر على لقب بطولة العالم في منافسات الرجال والسيدات، والتي نُظمت في مدينة شيكاغو الأمريكية. وشهدت البطولة أيضاً فوز اللاعبة نور الشربيني بلقب بطولة العالم للمرة الثالثة!

وتوجت اللاعبة المصرية نور الشربيني، المصنفة الـ2 عالمياً، بلقب بطولة العالم للاسكواش. وذلك بعد أن حلت وصيفة في العام الماضي، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام".

وأتى هذا الفوز بعد تغلبها على منافستها المصرية والمصنفة الـ3 عالمياً، نور الطيب، بعد مباراة استمرت لـ58 دقيقة، وفقاً لما ذكرته تغريدة للحساب الرسمي لبطولة العالم للاسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-1: 11-6, 11-5, 10-12, 15-13.

وفي حديثها عن مشاعرها بعد الإنجاز الذي حققته، قالت الشربيني في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبطولة العالم للاسكواش على "تويتر": "إن الفوز للمرة الثالثة ببطولة العالم أمر رائع بالطبع. ولطالما حلمت بالفوز.. ولكن الآن، فزت للمرة الثالثة".

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن بطولة هذا العام شهدت هيمنة من اللاعبين المصريين، وذلك بعد تأهل اللاعبين الأربعة نور الشربيني، ونور الطيب، وعلي فرج، وطارق مؤمن لنهائي منافسات الرجال والسيدات.

واستمرت البطولة من 23 فبراير/شباط إلى 2 مارس/آذار من هذا العام. من الجدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة تبلغ مليون دولار، وفقاً لموقع "بوابة الأهرام".