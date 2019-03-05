هل يمكن لكاميرات مقاعد الطائرة التجسس على المسافرين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد لا تكون الطائرات المكتظة بالمسافرين المكان الأمثل للتمتع ببعض الوقت على انفراد، ولكنك قد لا تتخيّل أن هناك من يراقبك، وأنت جالس على مقعدك وتتناول الطعام أو تتابع أحد الأفلام، أليس كذلك؟

وخلال شهر فبراير/ شباط الماضي كان فيتالي كاملوك برفقة زوجته، على متن طائرة سنغافورية، ولكن رحلتهما لم تمض كأي سفرة اعتيادية، إذ لاحظت زوجته وجود "عدسة غريبة" تحت شاشة التلفاز الصغيرة مقابلها، مما جعلها تشعر "بعدم الارتياح" بحسب ما قاله كاملوك لـ CNN.

وكان كاملوك قد شعر بالشك بأن يكون الجهاز الصغير عدسة كاميرا، لذا قام بمشاركة اكتشافه عبر "تويتر" بهدف الحصول على إجابة حول المسألة. وشكلت تغريدته ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قام طيران سنغافورة بالرد على التساؤلات، مشيراً إلى أن "أحدث أنظمة الترفيه في الطائرات تتضمن كاميرات"، إلا أنه أكد في الآن ذاته، على أن هذه الأجهزة لم يتم تفعيلها.

ولا تعتبر معلومة تضمن بعض مقاعد الطائرات عدسات كاميرا اكتشافاً جديداً، إذ يتم تصنيع نظام الترفيه في الخطوط الجوية السنغافورية للطيران من قبل شركة "Panasonic Avionics"، التي تورد نظام الترفيه للعديد من شركات الطيران الكبرى.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع شركة "Tascent"، المتخصصة في ابتكار القياسات الحيوية، إذ أوضح بيان صحفي أن التعاون بين الشركات سيسعى إلى التعرف على هوية المسافرين بطريقة سهلة ومبسطة قبل وأثناء وعند وصول الرحلة.

وكانت الفكرة المبدئية لتضمين أجهزة كاميرا، تهدف إلى كشف أي تخطي للطوابير أو تسهيل عملية الشراء على متن الطائرات.

وأعلنت شركة "Panasonic Avionics"، خلال معرض دبي للطيران في عام 2017، عن أحدث الإضافات لتقنية نظام الترفيه على متن خطوط الطيران الإماراتية في الدرجتين الأولى والاقتصادية، إذ قالت إنها ستضيف خاصية الكاميرات، والميكرفونات، ومكبرات الصوت.

وقال أحد المتحدثين باسم طيران الإمارات لـ CNN إن بعض طائراتها من طراز 777 تملك كاميرات مثبتة من قبل شركة "Panasonic"، بهدف أن تشغل أثناء "مكالمات الفيديو بين المسافرين في الطائرة، إلا أن شركة الطيران لم تقم بتفعيلها".