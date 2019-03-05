البرياني... من "بلاد فارس" إلى كل العالم

البرياني... من "بلاد فارس" الى كل العالم

‎دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN) -- لا تستلذ بطعم طبقنا لهذا اليوم إلا مع الجماعة، فسواء كنت تحبه باللحم أو بالدجاج، لا أحد يقاوم لذة الأرز والمكسرات والبهارات فيه.

لعل الطبق الذي يجمعها كلها هو البرياني، فما هو أصله؟

‎أصول التسمية اختلفت، فالبعض يعتقد أن كلمة برياني تأتي من الكلمة الفارسية Beiryan والتي تعني القلي، والبعض الآخر يعتقد أن أصلها يعود إلى كلمة Berenj التي تعني الأرز.

‎إذاً يبدو أن الطبق أصله فارسي، ولكن كيف تحول ليصبح طبقاً هندياً؟

‎يُقال إن المغول أخذوا الطبق من بلاد فارس إلى الهند حيث انتشر إلى جميع المدن فيها.

‎ومن مدينة كاليكوت الهندية جنوب البلاد، انتقل الطبق على يد التجار العرب إلى شبه الجزيرة العربية.

‎وهناك روايات أخرى تقول إن الطبق بدأ من كازاخستان عبر أفغانستان وصولاً إلى الهند.

و‎قد نختلف على أصله، وقد لا نعرف من أين أتى،ولكن كل لقمة منه تجعلنا سعيدين بوجود طبق مثله.