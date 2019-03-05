أين يقع أفضل شاطئ لعام 2019؟ قائمة "تريب أدفايزر" تكشف ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قام موقع السفر "TripAdvisor" بتقييم الشواطئ، وفقاً لمراجعات وتقديرات المسافرين خلال عام 2019، فأين يقع الشاطئ الذي تُوج في المرتبة الأولى لهذا العام يا تُرى؟

وإذا كنت تخطط للاسترخاء على الشاطئ خلال عطلتك الصيفية هذا العام، فأنت محظوظ، إذ كشف موقع "TripAdvisor"، وأخيراً، الستار عن أفضل الشواطئ في العالم لعام 2019.

وتتكون اللائحة من 25 وجهة شاعرية تتناثر بين صقلية وإسبانيا، وصولاً إلى جزر كايمان الجميلة، صُنفت وفقاً لتقييم المسافرين للشواطئ.

وحازت هذه الشواطئ على مكانةً ضمن قائمة "TripAdvisor" بفضل عوامل متعددة، منها مناظر مياهها ورمالها الخلابة، وأجوائها العائلية، وفرصة رؤية كائنات بحرية فيها مثل السلاحف.

وأما الشاطئ الذي تُوج في المرتبة الأولى، فهو شاطئ منعزل قبالة إحدى سواحل البرازيل.

وإليكم لائحة أفضل 10 شواطئ في العالم لعام 2019، وفقاً لـ"TripAdvisor":

10. شاطئ "Seven Mile" في نيغريل، جامايكا

يُعد هذا الشاطئ الأجمل والأكثر شهرة في الجزيرة الكاريبية

9. "Playa Norte"، شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك

يتمتع الشاطئ بتقييم عال بفضل مياهه الزرقاء الخلابة ورماله البيضاء

8. شاطئ "Seven Mile" في جزر كايمان

يقع الشاطئ في جزر كايمان، وهو من أجمل شواطئ منطقة الكاريبي

7. شاطئ "Spiaggia dei Conigli"، صقلية

إن احتمال رؤية السلاحف وهي تبيض يزيد من جاذبية هذه المنطقة الإيطالية

6. شاطئ "Clearwater"، فلوريدا

حصل هذا الشاطئ على تقييمات رائعة بفضل مياهه الهادئة وطابعه العائلي

5. شاطئ "Grace Bay" جزر توركس وكايكوس

بمياهه الدافئة ورماله البيضاء، حصد هذا الشاطئ مكاناً ضمن المراتب الـ5 الأولى

4. شاطئ "La Concha" في سان سباستيان، إسبانيا

احتل الشاطئ بشكله الهلالي المرتبة الـ4 في اللائحة، وهي أعلى مرتبة لبلد أوروبي

3. شاطئ "Eagle"، أروبا

وُصف هذا الشاطئ بأنه "هادئ"، و"مذهل" من قبل أحد المسافرين على موقع "TripAdvisor"

2. شاطئ "Varadero"، كوبا

يقع هذا الشاطئ في منتجع شاطئي يحمل الاسم ذاته

1. شاطئ "Baia do Sancho"، البرازيل

تُوج شاطئ "Baia do Sancho" كأفضل شاطئ في العالم، وهو يقع في جزيرة "Fernando de Noronha"