مبارة كرة قدم غير اعتيادية تنتهي بساحة معركة في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُقاتل الأشخاص من أجل الكرة بشكل يائس، سواءً بين الأشجار أو فوقها، وبين المنازل وفي وسط مياه البحيرات. هل هذه مباراة كرة قدم أم ساحة معركة؟ شاهد الصور واحكم بنفسك!

وانطلقت مباراة كر قدم غير اعتيادية في بلدة أشبورن شمال بريطانيا يوم الثلاثاء، وهي: "Ashbourne Royal Shrovetide Football".

وتتميز هذه المباراة، التي كانت تُقام منذ القرن الـ17، بكونها "بلا قواعد".

وتهدف المباراة، التي تحظى بمشاركة جماهيرية ضخمة من مئات الأشخاص، إلى تسجيل هدف في إحدى مرامي كرة القدم التي تبعد 3 أميال عن بعضها البعض بطرفي البلدة.

وبسبب انعدام القواعد، فالمشاركة في هذه اللعبة قد تؤدي إلى الإصابات أحياناً، وفي بعض المرات، تؤدي هذه المباراة أيضاً إلى إلحاق الضرر في الممتلكات والمتاجر.

ولهذا السبب، يقوم بعض الأشخاص، ومنهم أصحاب المتاجر، بحماية واجهاتهم الزجاجية بألواح خشبية، ولكن يتواجد متطوعون في الوقت ذاته للانتباه للأضرار المحتملة التي قد تحدث.

ويشارك فريقان في المباراة، يتم تقسيمهما بحسب مكان ولادة كل فرد مشارك في اللعبة.

وينضم الأشخاص الذين ولدوا في الجهة الجنوبية إلى فريق "Down'ards"، بينما يشارك أولئك الذين ولدوا في جهة الشمال في فريق "Up'ards".

ويتكوّن الجزء الداخلي من الكرة الجلدية التي يتقاذفها المشاركون من مادة الفلين، حتى تتمكن من أن تطفو في حال وصلت المباراة إلى النهر.

وتبدأ المباراة يوم "ثلاثاء المرافع" (Shrove Tuesday)، ويمكنها أن تستمر إلى الساعة الـ10 مساءً. ولدى تسجيل هدف قبل الساعة الـ6 مساءً، يتم إحضار كرة جديدة مرة أخرى لتبدأ اللعبة من جديد.

وفي حال تسجيل هدف بعد الساعة الـ6 مساءً، تنتهي اللعبة في ذلك اليوم، حتى تستمر إلى اليوم التالي، والذي يُعرف بـ"أربعاء الرماد"(Ash Wednesday).