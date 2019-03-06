لاعبة كرة قدم تشارك بتمرينات فريقها وهي حامل.. ومغرد: "نيمار ويش عذرك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ينظر بعض الأشخاص إلى فترة حمل المرأة كفترة للراحة والخمول. ولكن، تُبين لاعبة كرة القدم الأمريكية، سيدني ليرو، عكس ذلك من خلال صورٍ نشرتها على "تويتر" أدت إلى ردود فعل مختلفة!

ونشرت اللاعبة سيدني ليرو صوراً لها في حسابها الرسمي على "تويتر" وهي تشارك في تمرينات فريقها، "أورلاندو برايد" (Orlando Pride)، خلال فترة حملها بالشهر الخامس.

وعلّقت اللاعبة على صورها قائلةً: "لم أعتقد أنني سأُباشر فترة ما قبل الموسم وأنا حامل بالشهر الـ5 والنصف، ولكن ها نحن هنا".

وأشعلت تغريداتها مختلف ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تراوحت ما بين السلبية والإيجابية.

وانتقد العديد من الأشخاص خيارها لممارسة الرياضة بسبب احتمال تعرضها للإصابات عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى تعريض طفلها للخطر، وفقاً لما ذكرته بعض من التغاريد.

ومن الجهة الأخرى، كانت هناك العديد من التغريدات المُشجعة من مستخدمين قاموا بالثناء عليها، والإشارة إليها كمصدر فخر لكل النساء.

كما صدرت بعض التعليقات الساخرة، ومنها مُغرّد تسائل عن "عذر" لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وذلك إشارةً إلى غيابه عن الملعب بسبب إصابته في مشط القدم في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

وفي تغريدة أُخرى، أكدت ليرو أنها تقوم بتمارين لها علاقة بالكرة، ولا تتضمن التلامس مع لاعبين آخرين، كما أنها لا تضع نفسها في مواقف قد تؤدي إلى إصابتها بسبب الكرة.