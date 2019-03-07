كل ما يجب أن تعرفه عن مهرجانات الكرنفال من حول العالم للعام 2019

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إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشتهر شهري فبراير/شباط وآذار/مارس من كل عام، بالكرنفالات الكبيرة التي يحتفل بها الناس من جميع أنحاء العالم.

ولكن الكرنفالات الكبيرة لا تنحصر ببلدان أو مناطق معينة، بل يمكن لمحبي الاحتفالات، السفر إلى بلدان عديدة للتمتع بالنشاطات المختلفة.

إليك لائحة من الاحتفالات التي تقوم بها بعض الدول حول العالم:

نيس، فرنسا:

إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

يعرف كرنفال نيس بالأشكال والمجسمات الضخمة والمتنوعة، التي تفاجئ الجماهير، كما يشتهر أيضاً بعروض الرقص التي تجمع بين راقصين من جميع أنحاء العالم.

البندقية، إيطاليا:

إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

اكتظت إيطاليا بالقوارب الصغيرة بتاريخ 17 من فبراير/ شباط 2019، احتفالاً بمسيرة مائية ضخمة في مدينة البحيرة التاريخية، حيث يأتي الناس من جميع أنحاء العالم للتمتع بالنشاطاتK ورطوبة الطقس خلال فصل الشتاء.

لوسرن، سويسرا:

إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

تجوب الشخصيات الملثمة شوارع المدينة السويسرية في 28 من فبراير/ شباط، كما يجذب الأسلوب المعماري الذي يدمج ما بين المباني من القرون الوسطى، والطبيعة الخلابة السياح والزوار من شتى أنحاء العالم.

أوروغواي، مونتفيديو:

مهرجانات

يتنافس الراقصون في مجموعة "كومبارسا كومبيت" فيما بينهم على أنغام موسيقى الكاندومبي في 8 فبراير/ شباط.

بيلو هوريزونتي، البرازيل:

إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

لا يحتفل المسيحيون والكاثوليك فقط بالكرنفالات بالبرازيل، بل تقوم مجموعة "بينا دو بافاو دو كريشنا" بالاحتفال بالآلهة الهندية.

أورورو، بوليفيا:

مهرجانات

تقوم النساء بتاريخ 2 مارس/ أذار بممارسة رقصة "مورينادا" التقليدية، إذ يتضمن المهرجان نشاطات الرقص الشعبي، والملابس الغريبة، والأعمال اليدوية الجميلة، والاحتفالات التي تستمر على مدى 20 ساعة.

تنريفي، جزر الكناري:

إليك لائحة من المهرجانات المميزة التي يمكنك التمتع بها في 2019

تحتفل بريسكيلا مادينا بتاريخ 27 فبراير/ شباط بعد أن تم اختيارها كملكة لكرنافال تنريفي. ويُذكر، أن الجزر البعيدة استمرت في الاحتفالات رغم منع الدكتاتور الاسباني، فرانشيسكو فرانكو الكرنفال في القرن العشرين.

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