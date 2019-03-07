دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل أنك عالق في طائرة على مدرج تحيط به الثلوج. هل ستشعر باليأس والضجر؟

هذه كانت حال المسافرين العالقين في رحلة 608 على متن طائرة "Air Canada"، التي غادرت مطار مدينة تورونتو الكندية باتجاه مدينة هاليفاكس، ليلة يوم الإثنين، إلا أن الطائرة اضطرت إلى تغيير وجهتها والهبوط في مدينة فريدريكتون، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد عدة ساعات انتظار في الطائرة، قرر الطيار طلب الطعام، وقام بالاتصال بمطعم وحانة "مينجليرز" وطلب 23 علبة بيتزا من صاحبة المطعم، جوفي لاريفيه.

واستذكرت صاحبة المطعم تفاصيل المكالمة الهاتفية قائلة: "لقد قلت للطيار بأننا نستطيع تلبية الطلب في غضون ساعة أو ساعة ونصف"، كما أشارت إلى أنها لم توصل أي وجبات إلى طائرة من قبل.

وقالت المسافرة فيلومينا هيوز إنها تقدّر سلوك الطيار بإبقاء الركاب على اطلاع بالتطورات، وتقديم الطعام إليهم، بعد أن كانوا على متن الطائرة لنحو ثماني ساعات، مشيرة إلى أن تصرف الطيار قد جعل الأمر أسهل على الركاب.