غرامة مالية لكل شخص ينتعل هذا الحذاء بإيطاليا.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – على ساحل "سينك تير" الإيطالي الشهير، منع السيّاح من ارتداء حذاء الصندل أو الـ "flip-flops"، وذلك بعد اشتكاء فرق الإنقاذ من إغاثة زوار، لم يقوموا بالتحضيرات اللازمة للمشي على الممرات الجبلية.

ويدير منتزه "Cinque Terre" الوطني حملة إعلامية تُحذر السياح من تسلق أي منحدرات دون ارتداء الأحذية المناسبة. وبالطبع، إذا اختار الزائر تجاهل هذا الأمر، سيتعين عليه دفع غرامة مالية تتراوح بين 56 دولارا و2826 دولارا.

وقال مدير الحديقة الوطنية باتريزيو سكاربيليني، لموقع CNN بالعربية إن المجموعة القانونية "كومانديدي كارينايري فوريستيل"، ستعمل جنباً إلى جنب مع أولئك الذين يراقبون المسارات الجبلية، بحيث يتم إعلام جميع الزوار عن الحظر.

ويعد هذا الحظر من أحد التحركات التي تتخذها الدولة لاستيعاب عدد السياح الكبير في الصيف. وأفادت تقارير "لا جينوفا ريبوبليكا" أنه من المتوقع وصول عدد الزائرين هذا العام، بين شهري أبريل وأكتوبر، إلى 750 ألف شخص، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الزائرين 450 ألف شخص.

وتدور نقاشات اليوم حول فرض ضريبة للسياح، كما فعلت مدينة البندقية الشهر الماضي. فهذه مجرد وجهة إيطالية أخرى تحاول أن تتعامل مع مشكلة الفائض السياحي.

ويُشار إلى أن مدينة روما في الأشهر الماضية قد حظرت المشروبات الكحولية في الشارع. كما اقترح رئيس البلدية في البندقية، لويجي بروغنارو، فرض غرامة تصل مقدارها إلى 585 دولار، لأي شخص يجلس في مكان غير مخصص للجلوس.