مواطنو الولايات المتحدة سيحتاجون تأشيرة لأوروبا ابتداءً من 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سفر المواطنين الأمريكيين إلى أوروبا دون تأشيرة سيصبح أمراً من الماضي عند حلول عام 2021.

الاتحاد الأوروبي أعلن، الجمعة أن المسافرين الأمريكيين سيحتاجون إلى نوع جديد من التأشيرات، وهو نظام المعلومات وتصاريح السفر الأوروبي، أو "ETIAS" من أجل زيارة منطقة "شنغن" الأوروبية.

وتضم منطقة "شنغن" 26 دولة أوروبية لا توجد لها حدود داخلية، وتسمح الأشخاص بالتنقل بحرية فيما بينها، بما في ذلك دول مثل إسبانيا، وفرنسا، واليونان، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا.

وفي الوقت الحالي، يمكن لمواطني الولايات المتحدة السفر إلى أوروبا لمدة تصل إلى 90 يوماً بدون الحصول على تأشيرة.

وللتقدم بطلب الحصول على تأشيرة "ETIAS"، سوف يحتاج المواطنون الأمريكيون إلى جواز سفر ساري المفعول، وحساب بريد إلكتروني، وبطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، وفقاً لما قاله الاتحاد الأوروبي.

وسيحتاج القاصرون إلى جوازات سفرهم العادية للسفر فقط بعد دخول التأشيرات حيز التنفيذ.

وقال الاتحاد إن تأشيرة "ETIAS" صالحة لمدة 3 أعوام، وستسمح للأمريكيين لدخول منطقة "شنغن" عدة مرات حسب الضرورة.

وذكر الاتحاد الأوروبي في موقع "ETIAS" الإلكتروني إنه "قرر مؤخراً تحسين مستوى أمنه لتجنب أي مشاكل أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية والإرهاب".

وكانت الولايات المتحدة في نزاع مع برلمان الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن تأشيرات الدخول إلى بلغاريا، وكرواتيا، وبولندا، ورومانيا، وقبرص.

والمسافرون من تلك البلدان الخمسة هم الدول الأوروبية الوحيدة التي تطلب منها الولايات المتحدة تقديم الطلب للحصول على تأشيرة.

وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي المعاملة المتساوية لجميع الدول الأعضاء، ولكن، أشار التقرير أيضاً إلى أن المفوضية كانت ترغب في الانتظار إلى ما بعد أن أصبح الرئيس ترامب في منصبه من أجل "الحث على التبادلية الكاملة للتأشيرة".

وفي يونيو/ حزيران من عام 2018، صوت البرلمان لصالح فرض المفوضية للتأشيرات على المواطنين الأمريكيين.