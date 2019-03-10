إليك 8 نصائح لمساعدتك على انهاء أعمالك أثناء السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في القرن الواحد والعشرين، لا تتوقف ساعات العمل بل تستمر في حركة دائمة، أينما كنت وكيفما كانت حالك.

ومع تطور التكنولوجيا، لم يعد السفر عائقاً أمام الأشخاص الذين يودون المباشرة في أعمالهم على متن الطائرة أو أثناء الرحلات الطويلة، لذا إليكم 8 نصائح لزيادة إنتاجكم أثناء رحلات السفر.

أولاً: رتّب جدول وقتك قبل السفر

ركز دائماً على ترتيب جدولك قبل السفر، لمعرفة مجريات يومك وأوقات الفراغ التي تملكها، حتى تستطيع أن تباشر في الاتصالات اللازمة أو ترتيب أي اجتماعات إضافية، كما أنه عليك أن تقيس أوقات مكالماتك الهاتفية مع اختلاف التوقيت بينك وبين الأشخاص في الدول الأخرى.

ولا تنسى أن تختار الفندق الذي ستقيم فيه قبل السفر وترتيب المواصلات حتى لا تتأخر على مواعيدك ويصيبك الشعور بالتوتر، أثناء محاولة ترتيبك للمواضيع في وقت قصير.

ثانياً: حافظ على روتين صحي

عادة ما يتأثر جهاز مناعتك بسبب السفر، مما يجعلك أكثر عرضة للتعب أو المرض، لذا لا تنسى أن تحافظ على روتين سليم لزيادة إنتاجيتك أثناء العمل من خلال تناول الأطعمة المغذية والصحية والابتعاد عن المأكولات السريعة.

ثالثاً: احصل على ساعات نوم كافية

من الضروري أن تحصل على معدل ساعات نوم كافية لتستطيع الاستيقاظ بكل نشاط ومتابعة جدول أعمالك دون تعب، إذ من الممكن لعقلك وجسدك أن يتطلبا بعض الوقت للاعتياد على فرق التوقيت، لذا من المفيد أن تقوم بتعديل الساعة على هاتف أو معصم يدك لتتماشى مع توقيت الدولة التي ستتجه إليها قبل السفر.

رابعاً: دلّل نفسك ببعض الوقت للاستجمام

عليك أن تمنح نفسك بعض الوقت للراحة والاستجمام من خلال استكشاف المنطقة التي تحيط بفندقك، على سبيل المثال، والتعرّف على الثقافات المختلفة، إذ تستطيع بذلك أن تبدع أكثر عند العمل، والحصول على بعض الأفكار الجديدة.

خامساً: ابحث عن طرق جديدة لزيادة شبكة معارفك

ركز دائماً على طرق وأساليب جديدة للتعرف على الأشخاص الجدد، فقد يزيد ذلك من شبكة معارفك، وقد تتعرّف على أشخاص مهمين أو قد تعمل معهم في المستقبل، لذا حاول أن تفتح بعض المواضيع مع الأشخاص الجدد الذين تتعرف عليهم.

سادساً: اطلع على الأخبار الجديدة

تصفح الأخبار يومياً حتى تكون المواضيع التي تناقشها خلال اجتماعاتك جديدة، وواقعية، وصحيحة، فسيساعدك هذا التصرّف على أن تعرف لب الموضوع ومستجداته، مما يعتبر أمراً أساسياً حين تتكلم مع المستثمرين أو الزبائن.

سابعاً: استمع إلى المدونات الصوتية (Podcasts)

إذا كنت تقود السيارة لمدة طويلة، فقد تواجه صعوبة في التركيز على الأعمال والمكالمات الهاتفية، لذا بإمكانك الاستماع إلى المدونات الصوتية المفيدة حتى تكرس وقتك في الحصول على معلومات مهمة وجديدة قد تنفعك في العمل والاجتماعات لاحقاً.

ثامناً: فوض أعمالك

من الصعب على الشخص إنهاء جميع الأعمال المتعلقة بالشركة لوحده، لذا عليه في بعض الأحيان تفويض المهام وتقسيمها للحصول على أكبر قدر ممكن من الإنجازات في وقت محدد.