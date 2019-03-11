هذه أفضل السفن السياحية لعام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – إذا كنت من محبي المغامرات البحرية، أو أردت الاستجمام بعيداً عن اليابسة، وتحت أشعة الشمس، والغيوم، إليك لائحة بأفضل السفن السياحية لعام 2019، ضمن جوائز اختيار نقاد الرحلات البحرية.

وتستند الترشيحات على تقييمات الزوار والمراجعات المنشورة على موقع الجائزة خلال العام الماضي، إذ يتضمن الموقع أكثر من 350 ألف تقييم حول 700 سفينة مختلفة.

وحصدت سفينة "Celebrity Equinox" مرتبة الشرف لعام 2019، عن تقديم أفضل رحلة بحرية على متن سفينة كبيرة، بينما حازت "Royal Caribbean’s Harmony of the Seas"، على المرتبة الأولى في أفضل المقصورات بالسفن الكبيرة.

واحتلت "Oceania Cruises Riviera" المرتبة الأولى ضمن فئة السفن متوسطة الحجم.

بينما حازت "Oceania Cruises' Marina" على المرتبة الأولى، من ضمن فئة أفضل المقصورات في القوارب المتوسطة الحجم.

وحصدت "Viking Sky" المرتبة الأولى من ضمن فئة السفن متوسطة الحجم.

وعن فئة السفن الصغيرة، حصلت "Silversea Cruises" على المرتبة الأولى، كما حصدت سفينة "Paul Gauguin" المرتبة الأولى ضمن أفضل المقصورات في السفن صغيرة الحجم.

أما فيما يتعلق بالمأكولات المقدمة على متن السفن، تربعت سفينة "Celebrity Equinox" على عرش أفضل سفينة من فئة السفن الكبيرة التي تقدم أفضل أصناف المأكولات.

وحازت سفينة "Oceania’s Reviera" على المرتبة الأولى مجدداً، ولكن عن فئة أفضل السفن التي تقدم أطعمة عن فئة السفن المتوسطة.

وحصدت سفينة "Windstar Cruises" المرتبة الأولى عن هذه الفئة بين السفن صغيرة الحجم.

وعلى صعيد وسائل الترفيه والنشاطات المقدمة على متن السفن، حازت "Royal Caribbean’s Symphony of The Seas" على المرتبة الأولى في فئة الترفيه على متن السفن الكبيرة، بينما حازت سفينة "MSC Sinfonia" على المرتبة ذاتها عن فئة السفن المتوسطة.

وحازت سفينة " Paul Gauguin" على المرتبة الأولى ضمن فئة السفن الصغيرة.