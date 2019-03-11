دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتبارى الفنادق فيما بينها لتقديم أجمل وأفخم جناح، وتصميم، وخدمات لجذب انتباه النزلاء الأغنياء، ولكن منتجع "ذا بالمز كازينو" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، قام بخطوة جديدة في السباق، وكشف عن جناح "سكاي فيلا" الجديد، الذي يعتبر من أغلى الغرف في العالم.

ولا يتمتع الجناح بمساحته الكبيرة فقط، التي تصل إلى 9 آلاف قدم مربع، بل أيضاَ بالتصميم الخلاب والمعاصر للمصمم البريطاني الشهير، دامين هيرست، الذي تعاون مع شركة "بنتيل أند بنتيل" المعمارية.

وتعتبر تصاميم الغرفة غريبة وغير اعتيادية أو كلاسيكية، إذ تتضمن مجسمات لأسماك كبيرة معلقة من السقف، وأرض رخامية عليها طبعات لفراشات ملونة، وخزانة دواء مليئة بالألماس، كما تبلغ كلفة قضاء ليلتين 200 ألف دولار، لتصبح إحدى أغلى أجنحة الفنادق في العالم.

ويحصل النزيل في الجناح على خدمة كبير الخدم الخاص به على مدار الساعة، وتصريح للتمتع بالنشاطات الترفيهية في الفندق، بالإضافة إلى جولة فنية خاصة في الفندق.

وتعد هذه الفيلا جزءاً من عمليات الإصلاح، التي بدأت في عام 2017، لمنتجع "بالم كازينو"، والتي بلغت تكاليفها 690 مليون دولار.