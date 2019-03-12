هل تعلم أن هناك 70 نوعا من الكبة... فما هو أصلها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعتبر الكبة من أكثر الأطباق التي قد تثير الجدل، ولكن ما نعرفه هو أن حكايته بدأت في منطقة بلاد الشام.

الحكاية الأولى تقول إن أصلها آشوري، فانتشرت جغرافيا في سوريا ومنها إلى دول أخرى كلبنان والعراق.

الحكاية الثانية تقول إن الكبة بدأت من مدينتي حلب في سوريا، والموصل في العراق مع الاختلاف بين الاثنتين.

أما الحكاية الأخيرة فتقول إن مهد الكبة هو مدينة حلب السورية إذ أن سكان المدينة قدموا للبشرية أكثر من 70 نوعا من الكبة ما بين كبة بالصينية وكبة نيئة.

أما المسمى فيأتي من مفهوم الكبكبة أي تكوير الشيء ليكون أسطواني الشكل ويحوي فراغا في الداخل.

ومع كل هذا الوصف وجميع هذه الصور، لن يفارق طبق الكبة موائدكم بعد اليوم.