دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دائماً ما تُدهشنا المشاريع الهندسية المميزة من حول العالم، ومن ضمن المفاجآت التي أُعلن عنها لهذا العام، سيُفتتح مشروع منارة رؤية "هادسون ياردز" الملقبة بـ"Edge"، العام المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية، ولكن ما مميزات هذا المشروع؟

ويبلغ طولها أكثر من 1100 قدم، ستكون "إيدج" أطول منصة مراقبة خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي وخامس أطول منصة مراقبة في العالم.

وبعد ركوب المصعد لمدة 60 ثانية، سيصل الزوار إلى المنطقة الخارجية التي تبلغ مساحتها 7500 قدم مربع.

وتتضمن المنطقة الخارجية، التي تمتد على بعد 65 قدماً من الطابق المئة، مساحة مغطاة بالعشب، كما سيتضمن مشروع "Edge" مطعماً تصل مساحته إلى 10 آلاف قدم مربع، بالإضافة إلى حانة، وأماكن للحفلات.

ورغم أنه لم يُعلن بعد عن يوم معين للافتتاح، إلا أن أبواب الحجز للرحلات الجماعية افتتحت للربع الأول من عام 2020، إذ قال المدير التنفيذي لـ"Hudson Yards Experiences"، جاسون موركين، إن "Edge" تدعوا الزوار "للمشي نحو السماء، واحتضان المناظر البانورامية لمدينة نيويورك التي لم يسبق لها مثيل".

وعند إطلاقه ستكون "Edge" أعلى من منصة المراقبة في مبنى "Empire state"، والتي يبلغ ارتفاعها 1050قدماً، فوق مستوى الشارع.

وبُنيت "Hudson Yards" على مساحة 28 فداناً من ساحة سكك الحديدية على الجانب الغربي من منهاتن، ويعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع العقارية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ كلفته حوالي 28 مليار دولار.

ومن المتوقع، أن يضم المجمع أيضاً أكثر من 100 متجر، ومطعم، ومكان للفنون الثقافية والمعاصرة، بالإضافة إلى ساحة وحدائق عامة.