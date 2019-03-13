العثور على حوت نافق طوله 12 متراً على شواطئ الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عُثر مؤخراً على حوت نافق بالقرب من جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة!

وأعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة الأسبوع الماضي، عن اكتشاف مركز صير بو نعير للأبحاث البحرية وجود حوت نافق بالقرب من جزيرة صير بونعير بالشارقة، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر".

وذكرت الهيئة أن الحوت النافق هو من نوع "البريدي"، وبلغ طوله 12 متراً، ويتراوح طول هذا النوع من الحيتان عادةً بين 12 متراً إلى 16 متراً.

ونُقل الحوت سريعاً إلى الجزيرة حتّى لا يسبب الخطر على الملاحة البحرية، وفقاً للهيئة، كما أُخذت عينات من الحوت النافق، لفحصها والتأكد من صحة الحوت قبل الوفاة إضافةً إلى أسباب الوفاة.

وذكرت الهيئة أن الحوت دُفن بطريقة آمنة على أحد شواطئ جزيرة صير بونعير.

وتبعد جزيرة صير بونعير عن الشارقة مسافة 110 كيلومترات شمالاً، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وأُعلن عنها كمحمية طبيعية بموجب المرسوم الأميري رقم 25 الصادر عن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتبلغ مساحتها نحو 13 كيلومتراً مربعاً.

وليست هذه المرة الأولى التي يُعثر فيها على حيتان نافقة في سواحل الإمارات، إذ عُثر مثلاً على حوت نافق طوله 11 متراً على سواحل أم القيوين، في عام 2010، وفقاً لـ"وام".

وأشارت "وام" أيضاً أنه عُثر على حوت نافق في القناة البحرية المؤدية إلى ميناء جبل علي، في عام 2007.