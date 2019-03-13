بين 30 ألف سمكة.. يوغا تحت الماء في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غالباً ما يقوم الأشخاص برياضة اليوغا في صفوف خاصة بنوادي رياضية، أو حتى على ساحل البحر خلال وقت شروق الشمس أو غروبها. ولكن، هل سبق أن جربت أداء هذه الرياضة تحت الماء؟

وقد تبدو الفكرة غير مألوفة بالنسبة لك، فربما أول سؤال سيراود ذهنك، هو كيف ستتمكن من ممارسة تمارين التنفس المُتعارف عليها في هذه الرياضة، إذا كنت تحت الماء.

وفي أجواء تتميز بالهدوء والسكون، يضع محبو اليوغا حصائرهم على طول نفق الأكريليك الشفاف، الذي يخترق حوض الأسماك، أي "الأكواريوم"، بالمركز التجاري دبي مول.

وبمجرد ما أن يسترخي محبو هذه الرياضة على الأرض، سيتردّد على مسامعهم أصوات الشهيق والزفير، وعيون تتمعن بالنظر في الأسماك المتحركة من حولهم.

وبعيداً عن كونها تجربة مفعمة بالاسترخاء والراحة الذهنية والبدنية، تهدف هذه الرياضة أيضاً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئات البحرية، والكائنات التي تعيش فيها.

وفي حديث المدير العام لدبي أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء، جايمي تشارلزورث، مع موقع CNN بالعربية، قال إن "حوض السمك يسنح الفرصة لمحبي اليوغا بالالتقاء وجهاً لوجه مع القرش والعديد من الحيوانات المائية الرائعة".

ولا تقتصر هذه التجربة، التي صُممت من قبل "The Platform Studios"، على الأشخاص المحترفين في هذه الرياضة، بل تشمل المبتدئين أيضاً.