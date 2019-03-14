اجتاحت مواقع التواصل.. هل هذه أغرب طريقة لتناول الأناناس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طريقة غريبة وفريدة من نوعها لتقطيع فاكهة الأناناس!

وإذا كنت تظن أنك ستحتاج إلى معدات كثيرة وسكاكين لتناول فاكهتك بسلام.. أنت على خطأ! فالطريقة أبسط من ذلك بكثير. في الواقع، كل ما عليك فعله هو تقطيع الأناناس باستخدام السبابة والإبهام فقط.

وتفاعل العديد من الناس مع هذا الفيديو، حيث تجاوز عدد مشاهديه من خلال هذه التدوينة فقط التي نُشرت في 8 مارس/آذار الـ19 مليون شخص، بينما أعاد آخرون نشره عبر حساباتهم الخاصة، باعتبار أن حياتهم كلها كانت "عبارة عن كذبة" على حد وصفهم.

وبعد متابعة الفيديو لأكثر من مرة، قرر البعض شراء هذه الفاكهة للتأكد من صحة الطريقة التي ينقلها هذا المقطع. فهناك من أوضح أنه نجح في تقطيع الأناناس باستخدام السبابة والإبهام، بينما كتب أحد الأشخاص "الخبر مفبرك.. أصابعي تتألم والمطبخ في حالة فوضى".

وفيما يلي نستعرض لكم عدداً من الردود والتعليقات الواردة على ذلك: