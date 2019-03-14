أصحاب اليخوت الفاخرة من فئة الشباب..ما هي أبرز مطالبهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف مطالب أصحاب القوارب الفاخرة، إذ يركز البعض على التصاميم، بينما يفضل آخرون الاهتمام بالحجم، والشكل، والميزات التقنية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "Yachting Consultancy"، خلال معرض دبي العالمي للقوارب، الذي نُظم بمارس/آذار، رينير بيهنيه، إن "الملاك الجدد للقوارب باتوا يهتمون بالتجربة بدلاً من الأشياء".

وأوضحت المسؤولة التنفيذية للإدارة في شركة "Gulf Craft"، عبير الشعالي، إن "هذا الجيل ليس الجيل الذي يود أن يشتري ويشتري ويشتري، بل هو جيل يريد الخروج إلى العالم ورؤية الأشياء التي يجدها".

ولكن، أين يضع هذا الاهتمام الجديد القوارب الفاخرة؟

ويقوم الطلب المستمر على السفن الفاخرة التي تسافر لمسافات طويلة بتغيير توجه أسواق المركبات المائية، إذ قالت الشعالي، إن "الناس يريدون أن تقوم سفنهم بتقليد ما يرونه في أماكن مختلفة، سواء في العقارات أو السيارات".

واجتمعت شركات القوارب المختلفة لإظهار تصاميمها وصناعاتها الجديدة، خلال معرض دبي الدولي للقوارب لعام 2019، الذي يعتبر أكبر حدث من نوعه في الخليج، حيث وصفته الشعالي "بالمحور الإقليمي والدولي".

ووظفت الشركة الهولندية،"Oceanco" معرض دبي الدولي للقوارب للكشف عن تفاصيل سفينة "إسكويل" والتي يبلغ طولها 345 قدماً، إذ سمي المشروع على اسم نيزك وخرج من وحي رواية الكاتب "إيان فليمينغ".

وبإمكان سفينة "إسكويل"، التي تتضمن بعض التصاميم الفاخرة مثل جناح رئيسي بثريات، أن تبحر على مسافة 7000 ميل بحري، كما أنها تستطيع أن تحمل طاقمها لحوالي ثلث المحيط قبل أن تحتاج إلى أن ترسو بميناء.

وأعلنت شركة "Oceanco" أن السفينة تملك مساحة كافية لإنشاء مختبرات، مما يفتح المجال أمام علماء الأحياء باستخدام السفينة، إلا أن كتيب الشركة يقول إنها "مثالية للأزواج والأصدقاء الذين يودون الحصول على سنة فراغ من روتين حياتهم اليوم".

وقال مدير التسويق بالمجموعة، باريس بالوميس، إن “Oceanco" قد عملت مع المصمم الشاب، تيمور بوزكا "لاحتضان طريقة تفكير الألفية"، مضيفاً: "لقد كرسنا 55 متراً مربعاً للألعاب"، في إشارة إلى المركبات المائية، مثل عربات الثلوج، والزلاجات النفاثة، وطائرات الهليكوبتر، والغواصات.