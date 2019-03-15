صور لا تصدق لـ "ملكة الفيل" النادرة في كينيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثناء تجوله في المناطق الطبيعية التي تُحيط حديقة "تسافو" الوطنية بكينيا، التقط الفوتوغرافي البريطاني ويل بورارد لوكاس، سلسلة من الصور االنادرة بالأبيض والأسود لهذا الحيوان النادر، الذي يُسميه "ملكة الفيل".

وفي حديث بورارد لوكاس مع شبكة CNN Travel، قال إنه "أمر لا يصدق"، مضيفاً أن تواجد فيلة ذات أنياب طويلة في هذا العصر لأمر نادر جداً.

ويُشار إلى أن هذه الصور قد التقطت بالتعاون مع "Tsavo Trust"، وهي مجموعة محلية غير هادفة للربح، على أمل زيادة الوعي الناس بالحيوانات.

وبدأ الفوتوغرافي ينجذب إلى رصد الحياة البرية بعدسة كاميرته، بعد أن قضى طفولته في تنزانيا، موضحاً "تعود ذكرياتي الأولى إلى رحلات السفاري والحياة البرية، ومنذ ذلك الوقت، أصبح لدي شغف بالطبيعة".

وبالطبع، يأمل بورارد لوكاس أن يصبح الناس أكثر اهتماماً بالحيوانات، بالإضافة إلى دعم منظمات مثل "Tsavo Trust"، التي تسعى بدورها إلى الحفاظ على الحيوانات أيضاً.

وسيضم كتاب "Land of Giants"، حوالي 150 صورة للفيلة في حديقة "تسافو" الوطنية. وبالنسبة إلى الموضوع الأساسي الذي سيدور حوله، فسيكون عن فيل، يُعرف باسم "F_MU1"، كان قد توفي لأسباب طبيعية، بعد فترة وجيزة من التقاط بورارد لوكاس آخر صورة له.

ويجد الفوتوغرافي أن الصور ملهمة بمجرد ما أنها تظهر فيلة لم يتم اصطيادها حتى الآن.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتصدر فيها اسم المصور العناوين الرئيسية، إذ سبق أن التقط صورة لنمر أسود نادر، كانت قد انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت.