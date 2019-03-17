بريطاني أعمى يبحث عن أدلة صوتية في بيروت..ماذا وجد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توني جايلز هو مسافر عالمي أعمى من تيغنماوث، إنجلترا. يتمتع بروح المغامرة، حيث زار أكثر من 125 دولة، وجميع القارات السبع، وما زال يشعر بالحماس لزيارة العديد من البلدان من حول العالم.

ويقول جايلز: "أنا أعمى تماماً، لكني أسافر حول العالم بمفردي"، موضحاً: "عندما كان عمري 16 عاماً، أتيحت لي الفرصة للذهاب إلى الولايات المتحدة، وكنت أشعر بحماس كبير، وهذا ما أحببته حقاً".

ويفكر الناس، "كيف يمكنك السفر عندما تكون أعمى؟ وكيف يمكنك زيارة كل هذه البلدان؟ " ويُوضح جايلز: "لديّ مجموعة من الخرائط المختلفة على جدراني، بحيث لدي فكرة عما تبدو عليه كل دولة أقوم بزيارتها".

وقام جايلز بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، وعادة ما يقوم ببحث عن البلد الذي يريد القيام بزيارته، في محاولة للعثور على أدلة صوتية تعطيه انطباعاً عن المدينة.

وأوضح جايلز: "لا يهمني النظر إلى المشاهد الجميلة"، مضيفاً: "لذلك أنا بحاجة للسير في الأماكن، وبحاجة إلى الشعور بالجو، ولمس الأشياء".

ويشرح جايلز كيف أنه ألتقي بأشخاص في الشارع، وهم يقدمون الإرشادات له أو يساعدونه على الذهاب إلى أماكن معينة، ويشير إلى أن الناس غالباً ما يسألونه: "هل جميع الأماكن التي زرتها متشابهة، بالنسبة لك لأنه لا يمكنك رؤيتها؟" ولكنه يجيب أن كل مدينة وكل بلد مختلف عن الآخر.