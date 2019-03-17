أكبر امرأة في العالم تقفز بالمظلات..كيف تخطت خوفها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "هل هناك طريقة أفضل للموت، خلال استمتاعك بوقتك" هذا ما قالته ديليس برايس التي تبلغ من العمر 82 عاماً، وما زالت تحترف القفز بالمظلات.

وتحمل برايس الرقم القياسي العالمي كأكبر امرأة تقفز بالمظلات في العالم. ورغم أنها تعترف أنها تشعر بالخوف أحياناً، تقول برايس إنها تعرف أنها ستكون بخير.

وكانت برايس تقود دراجتها إلى منطقة الهبوط، وتُقنع نفسها بأنها ما زالت تتمكن بالعودة عن قرارها، موضحة: "كنت أعرف أني إذا لم أكمل، لن أعود مجدداً، مشيرة إلى أن "النشوة كانت أقوى من الخوف".

القفز بالمظلات يعطيك أقوى وأفضل شعور على الإطلاق بحسب رأيها، إذ تشير إلى أنها "بعد أن قمت بالقفز بالمظلات، تعلمت الشجاعة"، موضحة أنها "كانت أكبر نقطة تحول في حياتي".

ويتحول الشخص إلى طائر لمدة 50 ثانية، من خلال القفز بالمظلات، ويمكنه أن يصل إلى سرعة 225 كيلومتراً في الساعة.