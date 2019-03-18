هل تعلم السر وراء تسمية أمريكا ببلاد "العم سام"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتبط اسم الولايات المتحدة الأمريكية بلقب "العم سام" بشكل واسع جداً لسنوات طويلة.

ورغم شهرة هذا اللقب، إلا أن العديد من الناس لا يعرفون السبب الحقيقي وراءه!

ويعود لقب "العم سام" إلى حرب سنة 1812 حيث كان الجزار الأمريكي صموئيل ويلسون يزود القوات الأمريكية باللحوم.

وكان يلسون يختم براميل اللحم التي يرسلها للجنود بحرفي U.S بإشارة إلى الولايات المتحدة، لكن الجنود الأمريكيين كان لهم رأي آخر وحوّلوا هذا الختم إلى "Uncle Sam " أي العم سام.

أما الفنان الشهير جيمس مونتغومري فلاغ، فقد استخدم نفسه كنموذج للعم سام بملصق أيقوني خلال الحرب العالمية الأولى. وهدف الملصق إلى تشجيع الشباب للانضمام إلى الجيش.

ويرجع إلى فلاغ الفضل في تغيير صورة العم سام الذي صُوِّر سابقاً في هيئة عجوز.