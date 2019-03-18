إدمان الأمريكيين على الطعام الصيني..سببه امرأة واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مثلما أحدثت جوليا تشايلد ثورة في الطعام الفرنسي، كذلك فعلت سيسيليا تشانغ بالمطبخ الصيني. وبعد الانتقال إلى الولايات المتحدة في عام 1959، أطلقت تشانغ مطعم "الماندرين" لوجبات الطعام الصيني في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وبدأ المطعم بجذب المشاهير ومحبي الطعام، من جميع أنحاء البلاد. ووضع طبخها معياراً للطعام الصيني في أمريكا، وأثر على الجميع من بينهم أبرز الطهاة مثل أليس ووترز، وجيمس بيرد.

وتقول تشانغ إنها افتتحت مطعم "الماندرين" في العام 1960، بعدما قررت أن تقدم الطعام الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن ردود فعل الزبائن تراوحت بين "يا إلهي..الطعام مذاقه مختلف تماماً"، و"لم نر مثل هذه الأطباق من قبل".

وتوضح الطاهية الصينية أنها أول من قدمت طبق "بطة بكين" إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تخترعها ولكنها قدمتها للأمريكيين الذين تذوقوها للمرة الأولى. لافتة أنه "لا يهم إذا كنت أمريكياً أو صينياً، إذا كان الطعام جيداً، أعتقد أن الجميع سيحبون ذلك".