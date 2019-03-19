بعد أن أحيت حفلها في الإمارات.. فنانة عالمية ترتدي العباءة والشيلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على هامش إحيائها حفلاً غنائياً بمناسبة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي، يبدو أن الفنانة العالمية آفريل لافين، قررت أن تنتهز الفرصة وتمدد رحلتها للاستمتاع بجمال المدينة.

وفي صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ظهرت لافين وهي تلتقط صورة "سيلفي" مع جمل على شاطئ البحر.

وأمام قصر الإمارات، خضعت الفنانة العالمية لجلسة تصوير فريدة من نوعها، إذ ارتدت الشيلة وعباءة سوداء. ونالت هذه الصور إعجاب العديد من متابعيها، إذ كتب أحدهم "تبدين رائعة بالحجاب".

وحول حفلها في الإمارات برفقة فنانين آخرين، فإن الفنانة العالمية وصفته بأنه "تجربة رائعة"، إذ أوضحت: "كان الجميع يتحلى بالود، ووقتي هنا كان ساحراً ورائعاً".

ويُشار إلى أن، لافين قد شاركت حفل افتتاح الأولمبياد برفقة العديد من الفنانين العالميين والعرب، منهم المغني البورتوريكي لويس فوني، والإماراتي حسين الجسمي، والمصري تامر حسني، بالإضافة إلى المغنية السورية أصالة نصري.