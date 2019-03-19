ما هي شركة الطيران الأكثر نظافة في العالم للعام 2018؟

احذر من هذه الأماكن الأكثر قذارة على متن الطائرة

هل هذا أسوأ كابوس قد يواجه الركاب على الطائرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق لك أن تساءلت عن مدى نظافة مقعد الطائرة الذي تجلس عليه أثناء سفرك؟ والنظافة مصدر قلق حقيقي للمسافرين جواً في الطائرات، التي تُعتبر أرضاً خصبة لتكاثر البكتيريا.

وحازت شركة "ANA All Nippon Airlines" اليابانية على لقب أنظف شركة طيران في العالم، كجزء من جوائز " Skytrax World Airline Awards"، للعام 2018.

واحتلت شركة النقل اليابانية المرتبة الأولى متقدمة على " EVA Air " التايوانية و" Asiana Airlines" في كوريا الجنوبية، ضمن قائمة أفضل 30 شركة تهيمن عليها الخطوط الآسيوية.

وطُلب من المسافرين تقييم مستوى وجودة مقصورة الطائرات، في مسح عالمي أجرته شركة "Skytrax" ومقرها في المملكة المتحدة، لمراجعة صناعة الطيران.وتعد مناطق المقاعد، والطاولات، والسجاد، وألواح المقصورة، والمغاسل، جزءاً من النتيجة الإجمالية.

أما الخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية اليابانية، و"كاثي باسيفيك إيرويز"، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية السويسرية الدولية، وخطوط هاينان الجوية، و"لوفتهانزا"، فتصدرت العشر مراتب الأولى ضمن القائمة.

وشملت شركات الطيران الأعلى تصنيفاً للنظافة بحسب القارة، الخطوط الجوية لجنوب إفريقيا في إفريقيا، وخطوط طيران نيوزيلندا في أستراليا / المحيط الهادئ، وخطوط طيران كندا في أمريكا الشمالية، وخطوط طيران أزول في أمريكا الجنوبية، والخطوط الجوية السويسرية الدولية في أوروبا.

وفي عام 2015، أرسل موقع "Travelmath.com" عالماً متخصصاً في علم الأحياء الدقيقة لأخذ 26 عينة، من خمسة مطارات أمريكية وأربع رحلات قامت شركتان رئيسيتان بها.

ووفقاً لنتائج المختبر، كانت صينية الطائرة التي يُقدم عليها الطعام من بين أكثر الأغراض اتساخاً، مقارنة بالمواقع والأسطح التي خضعت للاختبار على متن الطائرة.

ويُذكر، أن جوائرة "سكاي تراكس" أُطلقت في العام 2001، وتُعتبر بمثابة جوائز الأوسكار لصناعة الطيران.

وفازت الخطوط الجوية السنغافورية بالجائزة الأولى لشركات طيران العام في حفل ضخم أقيم في لندن في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وإليكم جوائز "سكاي تراكس" لأنظف 20 شركة طيران للعام 2018:

1: خطوط "All Nippon Airlines" في اليابان

2: خطوط طيران "إيفا إير" في تايوان

3: الخطوط الجوية آسيانا (كوريا الجنوبية)

4: الخطوط الجوية السنغافورية (سنغافورة)

5: الخطوط الجوية اليابانية (اليابان)

6: طيران "باثي باسيفيك" (هونغ كونغ)

7: الخطوط الجوية القطرية (قطر)

8: الخطوط الجوية السويسرية الدولية (سويسرا)

9: خطوط هاينان الجوبة (الصين)

10: لوفتهانزا (ألمانيا)

11: الخطوط الجوية الكورية (كوريا الجنوبية)

12: خطوط "كاثي دراجون" (هونغ كونغ)

13: الخطوط الجوية النمساوية (النمسا)

14: الخطوط الجوية الصينية (تايوان)

15: الخطوط الجوية التايلاندية (تايلاند)

16: خطوط جارودا إندونيسيا (إندونيسيا)

17: خطوط جنوب الصين الجوية (الصين)

18: خطوط بانكوك الجوية (تايلاند)

19: طيران الامارات (الامارات العربية المتحدة)

20: طيران نيوزيلندا (نيوزيلندا)