بالترتيب..هذه أعلى وأقل المدن جودة للعيش عربياً لعام 2019

بالترتيب.. هذه أعلى وأقل المدن جودة للعيش في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل المشاكل والحروب التي تعيشها بعض البلدان العربية اليوم، قد يراودك الفضول حول أعلى وأقل المدن جودة للعيش فيها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يلي، قائمة المدن العربية بالترتيب بحسب ما جاء في مؤشر "ميرسر" 2019 لجودة المعيشة:

1- دبي في المرتبة 1 عربياً و74 عالمياً

2- أبوظبي في المرتبة 2 عربياً و78 عالمياً

3- مسقط في المرتبة 3 عربياً و105 عالميا

4- الدوحة في المرتبة 4 عربياً و110 عالمياً

5- تونس في المرتبة 5 عربياً و114 عالمياً

6- الرباط في المرتبة 6 عربياً و117 عالمياً

7- عمّان في المرتبة 7 عربياً و120 عالمياً

8- الدار البيضاء في المرتبة 8 عربياً و124 عالمياً

9- مدينة الكويت في المرتبة 9 عربياً و126 عالمياً

10- المنامة في المرتبة 10 عربياً و136 عالمياً

11- الرياض في المرتبة 11 عربياً و164 عالمياً

12- جدة في المرتبة 12 عربياً و168 عالمياً

13- القاهرة في المرتبة 13 عربياً و177 عالمياً

14- بيروت في المرتبة 14 عربياً و184 عالمياً

15- مدينة الجزائر في المرتبة 15 عربياً و185 عالمياً

16- طرابلس في المرتبة 16عربياً و218 عالمياً

17- دمشق في المرتبة 17عربياً و225 عالمياً

18- الخرطوم في المرتبة 18 عربياً و227 عالمياً

19- صنعاء في المرتبة 19 عربياً و229 عالمياً

20- بغداد في المرتبة 20 عربياً و231 عالمياً