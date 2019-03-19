لماذا يطلق على هذا الطبق اسم “المسخن“؟ السبب سيعجبكم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بصلة واحدة لا تكفي... فمشوارك في تقطيعه طويل... ورغيف واحد لن يشبع... فواحد منه في هذا الطبق قليل... رشة من السماق... ومعه بعض الدجاج... تجعل من المسخن الطبق الجميل.

فما هو أصل المسخن؟

تجمع الحكايات التاريخية أن أصل المسخن فلسطيني، أما لماذا سمي بالمسخن، فذلك لأن الأرغفة هذه عادة ما تكون بائتة فتسخن ويضاف إليها زيت الزيتون لتصبح طرية.

ولاحقا تمت إضافة البصل الذي تنتجه الأراضي الزراعية مع السماق الذي ينمو بشكل كبير في المزارع والغابات.

ويضاف إليه الدجاج، والصنوبر من الأشجار التي تكثر في الأراضي الفلسطينية.