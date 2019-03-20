ثقب "غريب" في سماء الإمارات يثير الحيرة.. ما سببه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، فمن المحتمل أنك رأيت ثقباً غامضاً وغريباً في السماء، فما سببه يا ترى؟

وأثارت ظاهرة غريبة ظهرت في سماء مدينة العين بأبوظبي صباح يوم الأحد الشعور بالاستغراب بين المغردين على موقع "تويتر"، وهي عبارة عن شكل شبه دائري يتكون في السحب.

وتُسمى هذه الظاهرة بـ"السحب المثقوبة"، وفي حديثه عنها، قال خبير الاستمطار وأخصائي الأرصاد الجوية في المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة، سفيان خالد فرّاح لموقع CNN بالعربية إنها تتكون بسبب تواجد قطرات ماء "فوق مُبردة" تظل في حالة السيولة فوق قاعدة السحب.

وشرح فرّاح أنه في مستويات درجات الحرارة التي تتراوح بين 5 أو 7 درجات مئوية تحت الصفر، تتواجد حبيبات ثلجية "يتزايد حجمها على حساب القطرات فوق المُبردة"، ما يؤدي إلى ثقل وزن الحبيبات وسقوطها بسبب الجاذبية لتذوب عندما تصل إلى درجة حرارة تتجاوز الصفر.

ويتسبب ذلك بظهور الشكل الدائري في السحب، بحسب ما قاله فرّاح.

ويقول فرّاح إن هذه الظاهرة تحصل بشكل نادر، وهي عبارة عن عملية فيزيائية دقيقة تحصل في السحابة، بأكملها عادةً.

ولكن، يظهر الثقب في حال حدوث هذه العملية في جزء من السحابة فقط، بحسب ما قاله فرّاح.

وعبر بعض المغردين عن اندهاشهم من هذه الظاهرة، إذ وصفها البعض بأنها "غريبة"، وعبارة عن "منظر جميل".

كما أعرب مغرد عن اعتقاده بأن الثقب في الحقيقة هو "مركبة فضائية".