هل "شرطة دبي" حقاً "تُلاحق" الممثل العالمي جاكي شان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن كونها منطقة سياحية تجذب إليها الزوار من جميع أنحاء العالم، تتميز مدينة دبي بأنها محطة أيضاً لتصوير أحدث الأفلام العالمية.

ولطالما غُرم العديد من الأشخاص بشخصية جاكي شان في العديد من أفلامه، خاصة بحركاته القتالية والبهلوانية التي تميز بها. واليوم، يعمل الممثل العالمي على فيلم جديد في مدينة دبي، اسمه "Vanguard"، وهو من إخراج ستانلي تونج.

وفي مقطع فيديو نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أشار جاكي شان إلى أن "دبي مكان رائع لتصوير الأفلام، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نعود لتصوير المزيد"، مضيفاً "تشعر بالراحة عندما تُصور هنا، فالشرطة تقدم لك المساعدة وحتى الحكومة تقوم بمساعدتك، بكل بساطة لن تقلق من أي شيء".

وإذا تابعت الفيديو الذي نشره المكتب الإعلامي عن الفيلم خلف الكواليس، ستجد طابع المغامرة الذي لطالما تميزت به أفلام جاكي شان.

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سعيد الجناحي لموقع CNN بالعربية، أن بعض ممثلي فيلم "Vanguard" قد ظهروا بلباس شرطة دبي. وبحسب مقطع الفيديو، يمكنك أن تشاهد ملاحقة أحد "الضباط" للممثل العالمي وسط المركز التجاري، دبي مول.

وبحسب ما نقله موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، صُور فيلم "Vanguard" في العديد من الأماكن بمدينة دبي، منها "داون تاون"، و"سيتي ووك"، و"مدينة دبي للاستوديوهات".

ولم يكن جاكي شان الشخص الوحيد الذي يُصور فيلمه في الإمارات، إذ عمل الممثل الإيرلندي الشهير، بيرس بروسنان، مؤخراً على مشروع جديد في العاصمة أبوظبي، وذلك من خلال مشاركته بفيلم "The Misfits"، من إخراج ريني هارلين.