ببحيرات الحب بدبي..عرائس "يتمايلن" على وقع مناسبة رومانسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عادة ما تكون حفلات الزفاف لثنائي أو اثنين من الأزواج كحد أقصى.. ولكن، هل سبق أن شهدت حفل زفاف جماعي لـ 18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين في دبي؟

وبحسب موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تحولت بُحيرات الحب، بالقرب من منطقة القُدرة، إلى وُجهة مثالية لإقامة الأزواج لحفل زفافهم.

ووسط المساحات الرملية الشاسعة بمدينة دبي، تشهد بحيرات الحب هذا النوع من الحفلات، للمرة الأولى. ومن الواضح أن الحفل كان فريداً من نوعه، وذلك من ناحية التنظيم وفساتين الزفاف.

وإذا راودك الفضول حول فساتين الزفاف، فقد أوضح الموقع أن شركة "Jusere" الصينية، التي تتخذ من مدينة "سوجو" مقراً لها، قد تولت مهمة تصميمها.

ويُشار إلى أن هذا الزفاف قد نظمته "هلا بالصين" يوم الخميس الماضي، وهي مبادرة مشتركة بين "مراس" و"دبي القابضة، تسعى إلى تعزيز العلاقات الثقافية، والتجارية، والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

وبالتزامن مع عام التسامح في الإمارات، أوضح موقع المكتب الإعلامي أن حفل الزفاف الجماعي يأتي كـ "تأكيد على التزام الدولة بالاحتفاء بمختلف الثقافات، وتوفير بيئة ودودة ومضيافة للمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم".