هذه أفضل 10 مدرجات هبوط ذات مناظر خلابة عن العام 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شيء يضاهي هبوط الطائرة في وجهة لم يسبق لك أن زرتها، خاصة إذا كنت تُسافر لهدف الاستمتاع بمناظر البلاد الجميلة.. فأي المطارات تتميز بمدرجات هبوط ذات مناظر خلّابة؟

وفقًاً للنسخة 2019 من الاستطلاع السنوي الذي أجرته شركة الطيران "PrivateFly"، يعتبر مطار "دونيجال" الإيرلندي هو الرائد عالمياً عندما يتعلق الأمر بمدرجات الهبوط المذهلة.

ورغم اقترابه من المركز الأول، إلا أن مطار "بارا" في اسكتلندا قد احتل المرتبة الثانية، وذلك بسبب المناظر الساحلية المذهلة التي يوفرها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "PrivateFly"، آدم توايدل، إنه "غالباً ما يكون المسافرون على عجلة من أمرهم للوصول إلى وجهتهم، وهذا الاستطلاع يُشجع الأشخاص على التوقف، وإلقاء نظرة إلى الخارج من نافذة مقاعدهم". وأضاف أن المناظر الطبيعية الساحلية لمطار "دونيجال" تبعث بالدهشة، خاصة عند اقتراب الطائرة من الأرض.

واحتل مطار "أورلاندو ملبورن" الدولي بفلوريدا المرتبة الأولى ضمن أفضل 10 مطارات ذات مناظر خلابة في العالم. وفي حال سؤالك عما تضمه هذه القائمة أيضاً، فهي تشمل مطار "لندن سيتي"، الذي جاء بالمرتبة التاسعة، إذ يتميز بإطلالته على نهر "التيمز" وساعة "بيغ بن" الشهيرة.

وبالنسبة إلى مطار "خوانشو إي يراوسكوين"، الذي يضم أقصر مدرج تجاري في العالم، فاحتل المرتبة الخامسة بالقائمة، بينما حاز مطار "أوستا فالي" الإيطالي، المرتبة العاشرة، على ثناء خاص بفضل مشهد "الجبال المهيب بأوروبا"، الذي يمكنك رؤيته من الأعلى.

وفيما يلي، أفضل 10 مدرجات هبوط ذات مناظر خلّابة، بحسب شركة الطيران "PrivateFly":

1- مطار دونيجال، إيرلندا

2- مطار بارا، اسكتلندا

3- مطار نيس كوت دازور، فرنسا

4- مطار أورلاندو ملبورن الدولي، فلوريدا

5- مطار الأميرة جوليانا الدولي، سانت مارتن

6- مطار خوانشو يراوسكوين، جزر المملكة الهولندية الكاريبية

7- مطار كوينزتاون، نيوزيلندا

8- مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي، كندا

9- مطار لندن سيتي، المملكة المتحدة

10- مطار أوستا فالي، إيطالي