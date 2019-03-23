ما تبقى من عهد غيفارا وكاسترو في متحف الثورة الكوبية.. بجولة مع ندى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في جولتنا هذا الأسبوع مع ندى بدران، سنذهب في جولة داخل متحف الثورة الكوبية في هافانا، الذي كان أيضا القصر الجمهوري سابقا.

وفي داخل هذا المبنى، عاش عدد من أبرز رؤساء كوبا السابقين على مدى 40 عاما، وآخرهم كان الرئيس فولغينسيو باتسيتا.

أمام المتحف، يمكن للزوار رؤية بقايا السور القديم لمدينة هافانا، ومدفع استخدمه قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال معركة غزو خليج الخنازير، التي وقعت عام 1961.

إضافة إلى ذلك، يضم المتحف عددا من مقتنيات فيدل كاسترو، كنظاراته، وحذائه، ومعطفه الشهير.