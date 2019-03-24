استأجر اليخت الذي صعدت على متنه مارلين مونرو وجاكلين كينيدي بهذا السعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يزال العديد من محبي الأزياء يتبعون خطى جاكلين كينيدي أوناسيس، زوجة رئيس الولايات المتحدة الأسبق، جون إف. كينيدي حتى اغتياله، ولكن باستطاعة معجبيها الأثرياء الآن، استئجار يختها أيضاً.

وقام زوج جاكلين الثاني، أرسطو أوناسيس، أحد أثرياء الملاحة في اليونان، بشراء اليخت من الحكومة الكندية، وأعاد تسميته على اسم ابنته "كريستينا"، إلا انه سمي لاحقاً بـ"كريستينا أو" من قبل المالك الثاني للقارب بعد وفاة أوناسيس.

ولم تكن جاكلين كينيدي الشخصية الشهيرة الوحيدة التي ارتبط اسمها باليخت، إذ كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون شرشل، وراقصة البالية الشهيرة مارغوت فونتين، ومارلين مونرو، من ضمن الشخصيات التي صعدت على متن اليخت.

ويمكن لمحبي اليخوت استئجار اليخت من خلال شركة " Valef Yachts" اليونانية، التي أشارت إلى أن اليخت "يصل طوله إلى 99 متراً، ويتضمن 17 غرفة، وصالة طعام واحدة، وقاعة يتسع فيها 40 شخصاً بالإضافة إلى مسبح يستطيع أن يتحول إلى ساحة للرقص".

وبإمكان زوار القارب التمتع بعدة نشاطات من ضمنها لعب طاولة الزهر، أو قراءة الكتب في مكتبة اليخت، أو حتى قضاء ليلة هادئة، والاستماع إلى بعض المعزوفات على البيانو الموجود على متن اليخت.

أما من ناحية التصميم الداخلي لليخت، فيتميز "كريستينا أو" بألوانه الهادئة والصافية، ولكن اللون الأزرق للدرج الحلزوني الكبير يكسر صفو الألوان الهادئة، ليضفي عليها نوعاً من الحركة أيضاً.

ويصل سعر استئجار اليخت خلال فترة الصيف إلى 636 ألف دولار بالأسبوع، بينما قد يرتفع السعر خلال فترة الشتاء ليصل إلى 795 ألف دولار، ولكن هذا المبلغ لا يتضمن سعر التأمين الذي يصل إلى 27 ألف دولار تقريباً أو مبالغ الوقود والطعام والشراب.

وقال مسؤول في شركة "Valef" لـCNN إن الطلب على اليخت يرتفع في المناسبات الخاصة مثل مهرجان كان السينمائي أو "الفورمولا وان".