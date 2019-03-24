حبات البرد تتساقط في الإمارات أول الربيع

حبات من البرد تتساقط في الامارات في أوائل فصل الربيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الساعات الأولى من صباح الأحد، افترشت حبات البرد أراضي إمارة أم القيوين ومنطقة الطوبين في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورافقها تساقط المطر الغزير.

ونشر المركز الوطني للأرصاد صباح الأحد مقاطع فيديو يُظهر حبات البرد على الطرقات، إضافة إلى الأمطار الغزيرة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال الدكتور أحمد الحبيب، وهو أخصائي أرصاد جوية في المركز الوطني للأرصاد، إن حالة الطقس كانت ناتجة عن سحابتين تكونتا فوق البحر.

وأدت السحاباتان إلى هطول البرد لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة تقريباً على إمارة أم القيوين، حتى اتجهت إلى منطقة الطويين بالفجيرة، والملاصقة لإمارة أم القيوين، وهي لا تزال محملة بالبرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تشهد الإمارات تقلبات في الأحوال الجوية خلال الفترة الانتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ووصف حبيب تلك التقلبات الجوية، التي تتميز بها فترة الربيع، بأنها "سريعة وحادة".